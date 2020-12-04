房市／台南年收60萬是買房主力 購屋總價約700萬內
房市／台南年收60萬是買房主力 購屋總價約700萬內
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 18:00:00
金融聯徵中心資料顯示，若依年收入來區分，台南市今年第二季申貸件數最多是年收入60萬以下的申貸者，而這類型買方購買的房屋總價約600-700萬。若以該總價為基準，且以接近市中心為優先條件，專家認為，永康還能夠找到該價格的電梯2房，或是中古華廈3房。
根據金融聯徵中心資料，台南市今年第二季申貸件數最多是年收入60萬以下的申貸者，共1121件，其次則為年收入60至100萬間，有847件。資料顯示，年收入60萬以下申貸者，平均授信額度480萬。若以購買主力年收入60萬以下、購買約600-700萬元物件的條件來看，信義房屋安南海佃店主任郭鎮彰表示，雖是買房自住，但考量保值性、生活機能、未來發展性，地點也是必須考慮的條件之一，永康會是推薦的地點。
郭鎮彰進一步說明，永康近期擁有大橋重劃區、平實營區等建設議題，距離台南市中心也很近，700萬元左右的預算，應能夠買到當地新的電梯2房，或是屋齡20年左右電梯華廈3房。郭鎮彰也表示，安南區距離市區較遠，但也因此700萬元能夠較輕鬆找到屋齡較新、2房含車位的大樓產品。