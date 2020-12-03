門號沒流出照樣接到「廣告電話」！內行抖真相：魔高一丈
門號沒流出照樣接到「廣告電話」！內行抖真相：魔高一丈
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 16:50:33
台灣廣告電話十分氾濫，諸如來電推銷車貸、保險、銀行貸款等等，對於沒有相關需求的民眾來說，經常受到廣告電話轟炸也是一種困擾。就有位網友納悶詢問，新辦的手機門號明明完全沒有外流，為什麼還是三不五時接到廣告電話？「這些打來的人是怎麼知道這門號號碼的？」文章引發熱議，更釣出許多內行人解答。
有網友在PTT發文，透露自己辦了一個門號當網路分享器用，因此這電話號碼「完全沒流出去」，也沒用來打給別人。原PO疑惑表示，「照理說只有我跟電信商知道這門號而已」，但卻三不五時還是有廣告電話打來。讓原PO不禁好奇詢問，「電話號碼沒流出去，為什麼會有人打來？這些打來的人是怎麼知道這門號號碼的？」文章掀起熱烈討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「亂槍打鳥」、「你沒流出去，之前使用此門號的人流的阿」、「照流水號一直打下去不就會打到你的號碼了」、「這號碼你之前有人用過，結案」。但除了亂槍打鳥或號碼前主人流出的可能性之外，更有內行網友指出，「有種儀器叫掃號機，要多少電話號碼掃下去都有，電腦用排列組合一個一個撥打，有打通就是一組號碼」、「響一聲就掛斷那玩意，就是在掃盲看這門號是不是活著的」、「接起來就掛掉的，那種可能就是掃號機打來，接了一次號碼就會被記錄賣給別人，下次就變賣商品的、保險等等打過來」、「台灣個資本來就很氾濫，有專門的集團在賣的」。（編輯：倪浩軒）