下車鈴故障！司機竟嗆「沒按不給下」 乘客火大：欠投訴
下車鈴故障！司機竟嗆「沒按不給下」 乘客火大：欠投訴
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 17:28:27
許多人都需要依靠大眾運輸上下班通勤，但若遇到情緒控管不佳的司機該怎麼辦？就有女網友指控，自己搭公車遇到下車鈴壞了，沒想到司機仍堅持「沒按鈴不給下」，甚至還差點夾傷其他乘客，過程曝光也引發眾人怒火。
一名網友在臉書《我是南港人》上指控，「前幾天搭公車時，短短幾站卻發生令人生氣的事。有位大姊準備要下車，並按了下車鈴，沒想到按鈴卻故障沒有亮燈，結果司機竟大聲斥喝，『妳下次不按鈴不給妳下』，並要求大姊再按一次鈴」。這位乘客大姊照做後，下車鈴依然沒亮，沒想到司機竟然又開口罵「燈沒亮不會按別的（鈴）嗎？」甚至還不斷碎念罵人，大姊只能委屈的稍微解釋，並在下車時跟司機說了一聲「對不起」。
司機暴躁的行徑還不只這樣，沒過多久又有幾位乘客要上車，然而人都還沒完全上車，司機就急著關門，還差點夾到人，經過其他人提醒，司機才又把車門打開，卻向差點被夾的人怒吼「你到底要不要上車」。完整過程曝光後，也掀起眾多網友的怒火，「妳這段文轉給1999，還是可以投訴成功，沒有時限，如果知道確實的司機姓名更好」、「司機太沒有耐心」、「我遇到這司機會忍不住耶，真的很誇張」。（編輯：潘毅）