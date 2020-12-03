土豪徵女助理！年薪400萬「爽環遊世界」 條件卻被嫌爆
土豪徵女助理！年薪400萬「爽環遊世界」 條件卻被嫌爆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 18:09:28
不少企業都會開出優渥的工作待遇條件，希望能以此吸引人才前來。不過，大陸就有一間公司近期徵求「女性生活助理」一名，薪資部分年薪就高達人民幣50萬至100萬元（約新台幣217萬至434萬元），然而條件一曝光，卻被不少網友瘋狂嫌棄。
據陸媒《新浪新聞》報導，上海浦東陸家嘴一間家政公司近期發布招聘啟示，其徵求一位年齡25歲至40歲的女性生活助理，應徵者必須具備以下條件，包括大學以上學歷、身高不低於160公分、精通英文和2門以上外語。不僅如此，應徵者還必須掌握開名車技能，擁有藝術氣息、熱愛生活、懂紅酒、會彈鋼琴、懂得理財及投資等，最好還有當過老闆特助和五星級酒店經理的實際工作經驗，有海外留學背景、出身良好教育家庭優先考慮。
工作待遇部分，業者開出人民幣50萬元至100萬元（約217萬至434萬元新台幣）的年薪，月薪約33萬元新台幣，此外這份工作最主要的福利是「可以跟老闆，全世界進行旅遊」。徵才消息一曝光後，瞬間在網路上引起熱議，但不少網友紛紛傻眼留言，「女孩子有這些條件、有這些本事，早自己就能年入百萬了」、「對能達到這個要求的人來說，一百萬低了，人家有這個能力可以找到更體面收入更高的工作」、「懂這些的應該自己都需要配個助理」、「我會開幾千萬的車還需要打工嗎？」（編輯：陳雅雲）