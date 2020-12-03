男被同事冷落半年！犯大忌遭罵翻　網抖出內幕：他們會怕

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某次因工作需求必須查帳，但該份職務為資深同事的領域，然而他卻自己動手處理，導致資深同事氣得大罵認為「原PO自以為是並踐踏別人的職權」。面對職場問題，他坦言因為是第一份工作，實在不理解自己做了什麼事被冷落，「主管也無法解決我的狀況，畢竟不可能為了保一個半年新人去交惡資深同仁」。
最後，原PO也好奇詢問自己是否堅持下去，「我可能已經黑掉了沒救了？還是其實這種事非常常見，是我太小題大作？」他坦言在職場上被資深同事當作空氣，讓他內心不太好受，「即使主管人很好，但正面情緒無法跟負面情緒相抵，有時想著讓我蠻難受的，不知道該用什麼心情面對上班時間...」。
問題一曝光，就引來不少網友討論，「別人的工作範疇就別踏過去，這是職場大忌」、「無解，對方不放開心胸，主管也沒輒」、「同事只能合則來不合則去勉強不來的，但有問題還是得厚著臉皮問」、「有時候不是得罪到人，是感覺這個人就不合自己的調性，所以自然就不會想要好好相處」。
甚至還有過來人解析原因，直言「啊就你的出現讓他們很緊張呀！哪天給你取代怎麼辦，話說那些人又不打你考績，哪來啥黑不黑掉」、「怕被取代+1，八成是台式企業吧！練功練一練跳外商吧」、「並不是你不好，而是你的學歷優秀，就這麼簡單，你唯有跟老鳥說表明自己不爭名利，否則遲早思考換跑道」、「不是你講話白目，不然就是職場環境人人自危」。（編輯：陳雅雲）