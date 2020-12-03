奶茶店快倒閉！正妹闆娘「火辣開直播」賺錢 下場超悲劇
奶茶店快倒閉！正妹闆娘「火辣開直播」賺錢 下場超悲劇
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 20:09:31｜update2020-12-03 21:20:33
不少店家面對生意每況愈下之時，都會出奇招，或是改變原本經營方針，以此讓店面躲過危機。近日大陸一間奶茶店的老闆娘，原本打算和男友賺足資金後準備結婚，卻面臨房租暴漲，店內生意不佳的困境。隨後她決議在色情直播平台進行大尺度直播，但結局卻讓人唏噓。
據《澎湃新聞》報導，大陸一間奶茶店的女老闆，原本打算和男友賺足資金後準備結婚，但日後房租突然暴漲5成，儘管每天早起晚歸，店內生意都沒有太大的起色。隨後她決定開始在網路平台直播，某天有位忠實觀眾建議她「去其他平台做大尺度直播，可以賺好幾倍的錢」，她聽聞當下雖然十分心動，依舊選擇拒絕。隨著繳房租的時限將至，經營數年的奶茶店瀕臨倒閉，結婚願望也遙遙無期，女老闆選擇聽取觀眾的建議，開始到另一個平台進行大尺度直播。然而，該名觀眾其實是色情直播平台的公關，平常就會找尋人氣普通的直播主，透過刷禮物獲得好感後，再私訊邀請這些人。
一開始，女老闆因尺度不夠大屢遭投訴，她才了解，由於該平台充斥腥羶色，觀眾需支付一定金額，才能看到直播主，而她為了更快賺到錢，決定豁出去，直播尺度也越來越大。
靠著直播賺來的資金，女老闆成功付清了房租，當她準備結束直播工作時，最後還是收到警方傳喚。青浦區檢察院表示，犯罪嫌疑人以牟利為目的，傳播淫穢影片，應當以傳播淫穢物品牟利罪追究其刑事責任。（編輯：陳雅雲）
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