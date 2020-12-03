16年友結婚！碩士哥豪贈「1萬2大紅包」 暗黑心機被揭露
16年友結婚！碩士哥豪贈「1萬2大紅包」 暗黑心機被揭露
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 21:49:36
結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮慶祝，前來參加的賓客也會特別準備紅包，祝福新人百年好合。不過，就有網友指出，近期認識了16年的好友準備結婚，由於工作忙碌無法到場，決定直接匯1萬2千元當作禮金給對方，卻被女友不斷斥責，隨後他也分享背後目的，而在網路上引起一陣熱議。
一名網友於臉書粉專《靠北女友my girl》上投稿，表示近日有16年交情的好友準備結婚，但自己因工作忙碌，無法請假到場，由於無法赴約，他決定匯給對方12000元當作禮金，雙方甚至說好過年前再相聚。但女友聽聞後卻氣炸直呼「匯個1600或是不要匯款也沒關係，幹嘛匯款那麼多」，這就讓原PO不滿，認為女友不明白兩人友情的可貴之處，「可不是像她閨蜜那種塑料姐妹情」。隨後他也透露霸氣送禮的原因，指出大家都是頂大碩士畢業，即使人沒到場，誠意也要夠，盡力維護這段關係，「因為你不知道哪天你的同學會一飛沖天」。
貼文一曝光後，就引來不少網友紛紛留言，「你的錢怎麼包跟她也沒關係吧？」「我覺得你的想法是正確的，沒人知道哪天會接受到衝天飛好友的提攜」、「姑且不論利害關係，如果是真正的好友，一萬二真的挺剛好」、「你自己覺得有那個價值就好！你們的友誼你們最清楚！」但亦有人抱持不同看法，直言「第一次知道禮金也要看學歷」、「一飛沖天也不會看你禮金，是看你平常的交情」、「真正好朋友不會因為包120或12000情誼變了」、「用錢維繫的人脈不是人脈」、「個人覺得太多，這樣等你結婚人家壓力很大吧」。（編輯：陳雅雲）