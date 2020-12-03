好想吃麥當勞！土豪搭直昇機「飛越360公里」：1個大麥克
好想吃麥當勞！土豪搭直昇機「飛越360公里」：1個大麥克
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 22:01:13
有錢人的生活就是這麼樸實無華，且枯燥。俄羅斯一位年輕富豪在克里米亞半島度假的時候，突然想要吃麥當勞。但是最近的麥當勞遠在362公里之外，幾乎算是台灣頭到台灣尾的距離了。不過這並沒有讓富豪打消念頭，他立即花了2000英鎊、約新台幣75500元，包下一輛直昇機啟程，最終如願以償吃到了大麥克。
根據《鏡報》報導，這位熱愛吃麥當勞的33歲俄羅斯富豪名叫馬蒂諾夫（Viktor Martynov），當時他帶著女友在黑海的克里米亞島度假勝地阿盧什塔（Alushta）遊憩散心，但自2014年起，俄羅斯總統普丁就下令來自西方國家的公司不得在此投資經營，因此像是麥當勞這樣的西方速食，在此是求之而不可得。不過，對於馬蒂諾夫來說，距離不是問題，只要是錢可以解決的問題，都不是問題。於是他豪掏2000英鎊包下一輛直昇機，朝著離那裡最近的麥當勞飛去，最終飛到362公里外的麥當勞點了一個大麥克餐搭配奶昔，飽餐一頓後又飛了362公里回去繼續度假。當地的租賃公司表示，第一次遇到客人租下直昇機是為了飛去吃麥當勞，「以前從來沒執行過這樣的任務」。不過馬蒂諾夫卻覺得沒什麼，他解釋「我只是突然很想吃普通的麥當勞，就是這麼簡單」。（編輯：倪浩軒）