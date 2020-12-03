住台北真的爽？在地人狂推「3優勢」：海放外縣市好幾街
住台北真的爽？在地人狂推「3優勢」：海放外縣市好幾街
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-03 23:13:01
台北為台灣的首都，其在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，是一個充滿現代感的都市，不少台灣人也看中台北的商機及工作機會紛紛選擇遷入。不過，就有網友提問「台北市什麼讓你覺得最讚？」問題一出，立馬引來在地人曝光答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己十分好奇台北有什麼地方，是讓大家覺得最爽、最讚、最棒的，「如果你是個真市民，應該答得出來，請做答」。問題一曝光，就引來不少網友討論，其中「大眾交通運輸」被最多人點名，「認真回，公車捷運，沒騎車也活得好好的」、「很多地方都很乾淨，交通秩序比較好」、「捷運+月票，不用在路上擔心那天被三寶害死的感覺真好」、「住過歐美首都，台北明明就好很多，大眾運輸贏超多」、「公車，海放外縣市好幾條街，商圈夠多夠成熟」。再來「生活機能」、「人行道設置」亦有不少鄉民提及，「人行道一直冒出來蠻爽的，只是還是有人違停很煩」、「人行道+1，在南部人行道是給車停的」、「巷子裡的綠色人行道，很有感！」「人行道滿有感的，以前單行道巷弄違停很多又有卡車逆向，現在比較少了」、「交通、生活機能，很多主要幹道都更新得讓行人走得舒適」、「生活機能吧！方便性高」。（編輯：陳雅雲）