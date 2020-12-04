加油站員工該怎自我介紹？相親男好苦惱 網揪一關鍵打臉
加油站員工該怎自我介紹？相親男好苦惱 網揪一關鍵打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 00:09:33
現代有不少人平時忙於工作，只能藉由相親或媒介交友來認識對象。就有位網友透露自己朋友在加油站當正職員工，媽媽替他安排去相親，但友人卻為該如何介紹自己的工作苦惱。文章一出引發熱議，許多網友紛紛獻計，立即讓平凡無奇的加油站員工變身為各種「師字輩」的人才。還有人揪出一關鍵打臉，直言根本搞錯重點。
有網友在PTT發文，透露自己朋友在加油站當正職加油員，最近友人媽媽安排了一個女生跟他相親，對方是一位正在放無薪假的空姐。於是原PO詢問大家，加油站正職去相親該怎麼樣介紹自己比較好？這問題激發出許多網友的創意，紛紛發揮換句話說的說文解字本領，在底下留言回覆說，「油品傳輸動力工具工程師」、「國營企業上班」、「能源管理師」、「在國營事業擔任能源控管工程師」、「油品管理師」、「控油師」、「隨時為妳加油的暖男」、「能源顧問」、「動力機械燃料補給管理師」。不過也有網友指出關鍵，「他媽媽都能說服空姐出來相親，你以為這種事該是你煩惱的嗎？」、「他媽媽既然能讓空姐來相親，就不用擔心女生不願意啦」。另外還有網友認為，「重點是存摺跟權狀」、「你朋友爸是誰比較重要」。（編輯：倪浩軒）