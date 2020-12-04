外媒大讚台灣學生創意標籤　有效防食物浪費奪國際大獎

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根據參賽學生說法，這個設計的啟發來自於他們對於超市將過期沒賣出食品扔掉的趨勢。他們表示超市通常會將快過期的時候打折，卻需要人力一個個將新的貼紙、標示貼上，整個過程耗時又耗人力。
因此，他們決定設計此貼紙，讓貼紙被貼上後自動啟動，過了設定的時間後，自動會變色，折扣數字也會跟著變。
根據Barcodiscount網站表示，貼紙最下層是「沒有折扣」的，之後會逐漸變成「8折」，而最上面的透明層會逐漸變白，慢慢呈現「6折」的標示，並會將底層覆蓋過。
另外，學生表示條碼也會有些微的調整，方便結帳時可以順利刷過。
「Barcodiscount只需要一張貼紙，就能減低員工的壓力和工作量，讓效率大幅提升。」
這三位學生相信客人看到折扣時會有更大的動力購買此商品，並在提案中寫道，他們了解購買折扣商品平均可減少33%的浪費，收入平均也會增加6.3%，基於這個原因，希望藉此強調折扣數字。
他們的設計如今以獲得國際認可，不僅獲得James Dyson 2020大獎，也榮獲iF設計的「年度最佳設計獎」，表示此為創新又與商業和日常生活相關的設計。
據外媒報導，Barcodiscount希望未來能在台灣首度推出這項新科技，並承諾持續關注「變色科技」的發展以確保此設計未來能實踐。
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