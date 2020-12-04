正妹「爽買iPhone 12」竟拿來抽獎！原因曝光　9千網朝聖

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正妹「爽買iPhone 12」竟拿來抽獎！原因曝光　9千網朝聖

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-04 06:36:30

實體機搶先看！兩款搶先販售iPhone12評測
▲iPhone12已經開賣一個月，不少果粉早已入手換機。（圖／NOWnews資料照片）
蘋果在10月推出新款iPhone 12，近幾個月以來，不少民眾都已經陸續換機，體驗全新的5G iPhone，不過，近日就有一名女子自己買了iPhone 12之後竟然不是自己拿來用，而是「抽獎」送給網友，理由曝光引發網友留言轉發。
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一名女子在IG上表示「抽送iPhone 12 Mini 藍色，笑死，一週年買了新手機要送給男友，結果還沒慶祝到就發現被綠了，心好痛，抽一個同學送掉這個霉運」她並在文末公告抽獎辦法以及截止日期。
▲女網友買了最新款iPhone
▲女網友買了最新款iPhone 12 Mini要與男友慶祝一週年，卻發現自己被綠了。（圖／翻攝IG）
貼文一出，網友紛紛回應「抽抽抽+1這理由太狂」、「哇！這不用抽吧，自己也可以用啊」、「真狂....是不是在強顏歡笑啊？」、「今年最狂抽獎文」、「抽我+1我也剛失戀，需要iPhone 12 Mini療癒一下」。
不過，也有不少網友單純朝聖「建議留給自己用」、「不抽獎！幫原PO拍拍」、「不要太傷心！渣男就隨它去」、「不抽獎！單純來朝聖，希望正妹原PO加油」、「加油加油朝聖一個」。不過實際前往該女子IG版面，目前貼文已經撤除，疑似已經抽獎送出，但該貼文相當有趣，也被不少網友轉貼至其他社群平台熱議。（編輯：張嘉哲）
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