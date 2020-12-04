嫩妹買珍珠奶茶念「咒語」變半價！婆媽哭了：我唸不出來

台灣手搖飲料風氣盛行，為了吸引客人，各種奇奇怪怪的飲品名稱都有，日前YouTuber喬瑟夫發布一支影片，自創名為「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」的飲料，影片中店員還要求客人要講出這超羞恥的飲品名才能購買，短短幾天點閱率突破百萬，該詞語也一舉登上熱搜，引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一名媽媽級網友在「爆笑公社」貼文表示「剛剛帶兒子去買手搖飲，前面那個小妹妹說她要什麼QQ噗嚨共茶....?這什麼飲料啊，店員還恭喜她有半價，旁邊的人全都在笑，後來看她拿在手上就是珍珠奶茶啊？什麼新品呀？我根本念不出來。」

▲網友表示她聽到女子喊「QQ噗嚨共茶」感到非常疑惑，結果竟然實體是一杯珍奶。（示意圖／取自 photoAC ）

貼文一出，網友紛紛笑爆「是QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶....」、「我快笑死XD噗嚨共茶哈哈哈哈」、「超夯QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶XD喬瑟夫可以開飲料店了」、「阿姨...那一杯是QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶，是珍珠奶茶的意思哈哈」、「太爆笑，看來全台珍奶都要改成QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」。





而最近掀起話題的「QQㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，其實就只是「珍珠奶茶」，因YouTuber喬瑟夫拍攝影片呼籲「手搖店不要再取奇怪的餐點名稱」因而爆紅，不少手搖店家都跟進販售，只要念出來該品項名，有的折扣5元，有的甚至半價，順勢搶搭一波時事商機。（編輯：張嘉哲）