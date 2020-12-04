藍營告發蘇貞昌違反社維法　林為洲開車報案諷刺丁怡銘

行政院長蘇貞昌週二（1日）於立法院備詢時，聲稱政府開放含

豬肉進口政策得到肉品加工業者支持，但卻隨即遭屏東信功肉品駁斥，國民黨團總召林為洲今（4）日上午前往中正一分局告發蘇貞昌違反《社會秩序維護法》與《食品安全法》。

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中正一分局距離立法院步行僅2分鐘，但是林為洲前往中正一分局報案時，特地開車前往，還把車停到分局地下室，諷刺日前前行政院發言人丁怡銘前往分局應訊時開車前往，遭質疑享特權。

林為洲報案前受訪表示，今天來轄區分局告發蘇貞昌說謊、散佈假訊息，蘇貞昌在回應蔣萬安質詢時，誤導民眾稱國民黨中常委開設的信功肉品也支持萊豬開放，蘇貞昌事後還硬坳說「我不是指萊豬進口政策，而是台灣豬出口！」信功當晚發新聞稿澄清，不支持萊豬進口政策。

林為洲表示，蘇貞昌散發不實消息、擾亂社會安寧，違反《社維法》，引發大家恐慌；蘇貞昌散發違反食安的不實訊息，影射信功支持萊豬進口，影響民眾食安信心，違反《食安法》，王子犯法與庶民同罪，就算是行政院長也不能犯法。

林為洲報案特地開車來，他表示，原本要戴口罩開車來測試民眾報案的待遇，沒想到警局早知道他要來，看到車位就停下去。林為洲完成告發程序後受訪表示，有見到分局長陳明志，他表示一切會秉公處理，林為洲也表示，以後民眾如果要來中正一分局報案或是舉發，分局會提2個地下室停車位給民眾停車，事先跟警局徵詢一下，如果有車位就可以停。