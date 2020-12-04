爽換i12變超詭異！她嘆「男友瘋了」 曝驚人圖片網笑炸
爽換i12變超詭異！她嘆「男友瘋了」 曝驚人圖片網笑炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 11:15:00
蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也早已拿到新手機，對此，也有一名女網友表示，男友自從換了iPhone12「垃圾桶藍」以後，竟是「詭異」的開端，她也曝光照片，引起熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示男友最近到實體店看到iPhone12「垃圾桶藍」就馬上被「煞」到，當場刷卡下訂，她看到男友拿到手機以後開心的表情，也不忍吐槽他。原PO本以為就只是單純換新手機，「沒想到卻是詭異的開端」。她提到，換了手機以後，男友的生活彷彿被捲進了「藍色漩渦」，垃圾桶藍就此無所不在，無論買什麼都想買這個藍色。像是某天要去男友家作客，原PO苦惱不知該買哪種保健食品，男友就先幫她買好了，而當原PO詢問「你媽習慣喝這個嗎」，男友則是回應「沒啊，我不知道買啥，覺得這包裝跟我手機顏色蠻像，就買了」。
近日，原PO請男友下班後順路去幫她買衛生棉，並告訴男友習慣的牌子名稱及照片，豈料一回家竟看見「陌生的衛生棉」，原PO本以為是她要的牌子賣完了，但男友竟回答「沒，這包裝蠻好看，感覺也很好用」，但原PO一看外觀顏色，瞬間了解了；就連保險套、洗面乳、筆記本、外套、啤酒等，都依然是因為「垃圾桶藍」的顏色而買，她在文末也表示「瘋iPhone12垃圾桶藍瘋成這樣，我也是醉了，不過男友開心就好啦」。貼文一出，引起網友熱議，「欸最後一張的大合照完全融入欸，差點找不到手機是哪個，小心床單、枕頭套和棉被也變藍色」、「他會不會也去染這個髮色」、「好狂…到底對這藍色有多癡迷，不過同個顏色集在一起看起來好療癒喔」、「太荒謬了，荒謬到我大笑到不行」、「真的笑死好可愛」、「快笑瘋，男友太可愛了啦」、「有一種和諧的舒服感」、「強迫症的我看的好舒服」。（編輯：郭佩蓉）