爽換i12變超詭異！她嘆「男友瘋了」　曝驚人圖片網笑炸

蘋果今年推出全新iPhone12機款，一共分為四種機型，包含iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini以及iPhone 12 Pro Max，開賣後至今，許多果粉們也早已拿到新手機，對此，也有一名女網友表示，男友自從換了iPhone12「垃圾桶藍」以後，竟是「詭異」的開端，她也曝光照片，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示男友最近到實體店看到iPhone12「垃圾桶藍」就馬上被「煞」到，當場刷卡下訂，她看到男友拿到手機以後開心的表情，也不忍吐槽他。原PO本以為就只是單純換新手機，「沒想到卻是詭異的開端」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

近日，原PO請男友下班後順路去幫她買衛生棉，並告訴男友習慣的牌子名稱及照片，豈料一回家竟看見「陌生的衛生棉」，原PO本以為是她要的牌子賣完了，但男友竟回答「沒，這包裝蠻好看，感覺也很好用」，但原PO一看外觀顏色，瞬間了解了；就連保險套、洗面乳、筆記本、外套、啤酒等，都依然是因為「垃圾桶藍」的顏色而買，她在文末也表示「瘋iPhone12垃圾桶藍瘋成這樣，我也是醉了，不過男友開心就好啦」。