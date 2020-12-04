直播惡整女友！網紅拖遺體崩潰「好像死了」 粉絲全嚇傻
直播惡整女友！網紅拖遺體崩潰「好像死了」 粉絲全嚇傻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 10:56:22
近年直播產業興起，YouTuber也有如雨後春筍般，其平台不僅能夠上傳創作影片，也能夠開啟直播與粉絲互動，不過，近日卻有一名俄國男子為了滿足粉絲需求來獲得「抖內」，竟然惡整懷有身孕的女友，結果釀成1屍2命的悲劇，而最傻眼的是，當下直播並未中斷，還持續播了2小時，直到警消到場才結束。
綜合外媒報導，30歲直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以ReeFlay為名，經常在頻道分享遊戲直播，以及與28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）互動、惡作劇的影片，吸引不少粉絲關注。但於當地時間12月2日，斯塔一如往常的進行直播，不料一名粉絲斗內了1000美元（約新台2萬8000元），要求斯塔讓懷孕的女友僅穿著內衣，關在零下幾度的陽台，但經過幾小時後，斯塔才打開門，卻發現女友早已死亡。
從直播畫面中可見，斯塔先將女友拖進屋內後，先是搖了搖後發現沒有任何反應，便將女友抱到沙發上，回到電腦前繼續直播，一邊喝酒一邊痛哭表示「該死，她好像死了」，而怪奇的是，斯塔並未在第一時間關掉直播，而是直到當局接獲民眾報案，緊急趕到現場直播才結束，這一幕也讓正在觀看直播的粉絲全都嚇壞。據法醫相驗，證實瓦倫蒂娜死於體溫過低，目前斯塔依殺人罪遭逮捕，詳細犯案過程，還有待進一步釐清。（編輯：張嘉哲）