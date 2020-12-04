月薪沒4萬想轉行外送員？過來人揭「殘酷現況」：不值得
月薪沒4萬想轉行外送員？過來人揭「殘酷現況」：不值得
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 11:36:33
月薪的多寡，是多數人選擇職業的首要重點。就有一名月薪35K的網友，想增加收入，開始考慮跳槽當外送員。然而發問文曝光後，不少過來人也揭露「殘酷現況」，希望他「別冒險」。
一位網友在PTT上發問，「月薪35K該換做外送員嗎？我現在月薪35K，周休二日、每天上班8小時，工作內容不閒但也不太累就一般，這樣轉外送員，拼一點能有現在的兩倍收入嗎？」發問文曝光也釣出不少過來人潑冷水，「錢多沒多少，風險高非常多」、「現在七萬要很拚喔！而且台北市跑的話，一個月五張以上罰單基本」、「罰單錢跟油錢+保養先扣個1萬」、「騎摩托車拿生命換錢，一次意外就可能很慘，建議別冒險」、「從早餐跑到宵夜，工時更長才有機會吧」、「現在很多人看到外送員必檢舉」、「看平台的臉色，如果當月沒有免運優惠，顧路到哭」。另外也有人給出實際建議，「假日出來跑，當作額外收入就好」、「下班跑個2-3小時就好了，月薪就四萬了」、「現在建議兼職，至少你本業有基本保障」。（編輯：潘毅）