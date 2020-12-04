新褲子一掏竟有「發票」！竹科男尷尬了　網虧：回收之光

大多數民眾到實體店面買新衣服、褲子時，通常都會檢查衣褲外觀有無明顯瑕疵，較少人會去翻口袋有無異物，但網購則是無法事先檢查，對此，也有一名新竹男網友發文，表示自己在Uniqlo網站買了一件褲子，豈料穿上後發現口袋有異物，一看竟發現「1張加油站發票」，貼文一出，也遭網友歪樓，虧是「回收之光」。

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該名男網友在PTT以「買Uniqlo褲子多送一張加油站發票？！」為題發文，表示某天他在知名日牌Uniqlo網站買了一件褲子，當時拆開試穿後就收起來了，但近日穿上後，到了公司就感覺後面屁股口袋有「異物」，掏了一下竟發現了「一張發票」。

▲一名在新竹工作的男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

▲新竹男網友PO出在新褲子口袋裡摸到的「台南加油站發票」。（圖／翻攝自PTT）

也有熱心網友附上Uniqlo網址，建議原PO可以聯繫「智能客服」，若智能客服無法回答詢問，則可以藉由「線上客服」來諮詢，營業時間則為上午9點至下午6點，包含週末和國定假日；另外，也可以透過「電子郵件」來進行詢問。（編輯：郭佩蓉）