叫4杯飲料挨告！他連同杯架「整組端走」　隔天警找上門

一名住在大樓的住戶2日晚間利用外送平台點了4杯飲料，因為飲料店未附塑膠袋，自己也因環保並未加購，當外送員抵達時，自己順手接過了4杯飲料和固定用的海綿杯架，整組帶上樓享用。沒想到隔日卻有警察到該棟大樓調閱監視器，一問之下才知道自己竟被外送員告了「侵占罪」。

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這名網友3日晚間在PTT貼出這段經歷，他提到自己2日晚間9點在UberEats下單，訂購天仁茗茶4杯飲料，由於飲料店家不會主動附塑膠提袋，自己也並無加購，當外送原送達時，4杯飲料是裝在一塊已經挖好4個洞的置杯用黑色海綿中，一起遞給原PO，「他沒有說『要還他』，於是我整組拿上樓」。

殊不知隔天卻有警察找上門，到大樓管理員處調閱監視畫面，追問後才得知原來是外送員報案，對原PO提告侵占該置杯海綿。原PO回憶表示，當下警方只提到了幾個關鍵字，如「法院」、「對方已經告了」、「你們可能要和解」等，無奈的他也只好向線上客服回報，「我是不懂外送員為什麼不透過UberEats系統聯絡我，或用客服管道要我歸還，而是選擇報警？」。

▲這塊黑色海綿是外送員常見用來裝飲料的杯座。（圖／翻攝自PTT）

而該篇文章發出後半小時，原PO接著補充表示自己在電子信箱的「推銷分類」中找到一封系統自動歸類的信，該封信是3日下午寄出，提到經合作夥伴回報，2日晚間配送的訂單遺落了「杯架」於配送地點，另外也附上該名外送員的聯絡電話，方便顧客直接聯繫轉交遺失物。

▲原PO貼出系統寄來的信件。（圖／翻攝自PTT）

不過第一次遇到這種情況，原PO也相當緊張「現在都已經有警察來找了，打給這個人應該沒用了」，同時也補充當下取餐時與外送員並無發生任何衝突，外送員在得知原PO沒有塑膠袋後，便將整組「飲料+杯座」遞上去的。「除了等待警察通知我去做筆錄之外，還怎如何自保？這件事情的後續情況可能會是如何？我該請個律師嗎？天啊！」

許多網友看完也紛紛勸原PO不必太擔心，「通常不會起訴啦」、「舉證責任在提告的那一方」、「無侵占意圖，不會起訴的，除非你有隱瞞」、「告不成的啦！他親手拿給你的，他要舉證這個不是送的」，也有不少網友認為遇到這樣的情況實在太罕見「好誇張」、「太慘了吧 幫QQ」、「太荒謬了」。（編輯：楊智傑）