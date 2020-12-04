誰會花4萬住社會宅？知情人分析「關鍵客群」：公宅初衷

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「四萬元社會住宅的客群是誰？」的文章表示，「有能力住負擔一個月四萬元租金的家庭月收入應該至少有十萬，收入達十萬的人多少會對房屋品質、鄰居素質有些要求吧，怎麼想都不覺得有人會去考慮承租，所以四萬塊的社會住宅到底是誰會去租？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「外商主管吧，月薪10幾萬，有租屋補助那種」、「經濟體中位數以上的人」、「一堆繳不起頭期款的會住啊」、「供需市場，沒人要租自然會降價」、「你找台北44坪房貸4萬的給我」、「台北新成屋行情，我認為四萬算很佛了」。
甚至更有知情網友點出，這個社會住宅最關鍵的客群是「在台北市領有身心障礙手冊的家庭，而且實際有使用輪椅或助行器的家庭成員」，他說道「從44坪的平面圖可以看到，有無障礙衛浴設備，而大到不行的陽台的落地窗看起來是沒有門檻的，輪椅能自由出入，而根據台北市身心障礙租屋補助，租金就變成40500-13200=27300，月租不到三萬，附電梯，有無障礙廁所，家人可同住，捷運台大回診方便，這才是公宅初衷」。
但事實上，根據台北市政府社會局網站中指出，租賃房屋租金補助對象之資格第六條「未借住公有房舍或平價住宅者」，應該無法讓身心障礙手冊的家庭申請，也因此這位網友更期許能夠把這條資格拿掉，其他網友們也紛紛留言表示贊同「認真覺得這可行阿」、「這想法合理給推，應該給補助」、「這篇建議不錯耶」、「聽起來是可以考慮」。（編輯：王柏文）