同學借手機偷課金！他一看「金額」秒崩潰 全場怒喊提告
同學借手機偷課金！他一看「金額」秒崩潰 全場怒喊提告
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 17:56:44
隨著智慧型手機普及，現代不少人喜歡玩手機遊戲，更有許多玩家透過儲值來增強遊戲中的角色、戰鬥力。近日，就有網友的弟弟借同學手機，卻被對方偷偷課金，不僅盜刷他5萬元，事後還不肯承認，態度相當惡劣，貼文一出，網友們也直呼「快提告」。
原PO在《Dcard》表示，弟弟之前借手機給同學玩遊戲，結果對方於10月28日當天，用電信代收課了5萬元，發現後也立馬通知學校，由於對方之前有案底，所以教官建議直接提告。然而，對方家長表達沒那麼多錢，只能每個月分期付款慢慢還。「我媽則害怕對方付前面幾個月就付不出來了，所以我們還是希望能夠直接退款」，沒想到原PO聯繫電信公司才知道，因為只是代收，所以無法退款，而Google也表示是第三方無能為力，最後只好找上遊戲公司，但對方卻回應「已經花掉了，也沒辦法退款」。
原PO接著補充，「對方態度很差，一開始還不承認是他課的，但已經跟遊戲公司調紀錄，確定是他的帳號買的，對方有夠心機，偷偷把電信公司寄的簡訊刪掉，還趁我弟睡覺的時候偷用他的手機課金，因為有兩筆紀錄的時間是半夜」，她最後提到，目前已經找了很多管道，能試的方法也都試過了，最壞的打算就是5萬元當作買經驗。許多網友也紛紛回應，「都有證據了，就提告吧」、「拜託提告，不要姑息這種事，對方有這心態跟意圖真的毛骨悚然」、「告了啦！這種就要給他一個教訓」、「這人在想什麼啊？怎麼可以把花同學的錢視為理所當然啊，太扯了吧」、「提告了吧，這真的滿過分的，五萬元可不是什麼小錢」、「盜刷還敢刷這麼高額，真的扯」。（編輯：許智超）