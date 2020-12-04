一堆人不愛用洗衣粉？內行抖出「2致命缺陷」：絕對崩潰
一堆人不愛用洗衣粉？內行抖出「2致命缺陷」：絕對崩潰
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 17:03:37
洗衣服時最常用的清潔產品就是洗衣精和洗衣粉，近年來還有洗衣球等新發明的出現，讓民眾有更多的選擇。不過，就有一名女網友指出，自己一直以來都使用洗衣粉來清洗衣物，近期就發現身邊的朋友都不太使用洗衣粉，讓她感到相當疑惑。對此，就有內行人分析使用洗衣粉的「2缺點」。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自家在洗衣服時，都會選用洗衣粉清洗，「清潔力比較好，然後也會選無香料、無螢光劑、無磷的，對皮膚比較無負擔。」但她透露，先前和朋友聊天時發現只剩她還在使用洗衣粉，友人都認為洗衣精比較方便且味道舒適，甚至還有人會使用洗衣球，「直接丟一顆下去就好。」這就讓原PO好奇提問，「各位現在都用什麼東西洗衣服啊？眞的只有我還是洗衣粉派嗎？？？QQ也會和我一樣在意香味或是成份嗎？」
問題一出，就有內行人指出洗衣粉「恐會結塊」、「弄髒環境」兩大問題，直言「以前也堅持用洗衣粉，大概3年前開始，就都改用洗衣精了，洗衣粉放太多，會有溶不開，卡在衣服上的問題」、「目前都用洗衣球跟洗衣精，覺得洗衣粉好像會在洗衣機裡卡垢」「一陣風刮來粉會掉的到處都是，還很臭，絕對崩潰」、「洗衣粉容易讓地上到處都是，而且洗劑盒子會變得髒髒的」。另外也有使用洗衣精和洗衣球的網友分享經驗，「洗衣精也有無香味無螢光劑的」、「洗衣精或洗衣球比較方便」、「洗衣球可以完美解決所有因意外弄髒手弄髒環境等問題」；不過亦有洗衣粉的愛好者表示，「之前用洗衣精，最近改用洗衣粉」、「我在宿舍是用洗衣粉，家裡好像都有」、「我媽媽喜歡洗衣粉」、「洗衣粉最便宜阿！省錢只是比較難處理」。（編輯：陳雅雲）