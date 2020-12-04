農民退休儲金明年起正式開辦！7日提前開始受理

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農委會補充，農民參加農退儲金應填具申請書，親自向農會提出申請，攜帶文件主要有國民身分證影本、農民在農會信用部以本人名義委託代繳農退儲金的約定證明（如農會未設信用部則在郵局辦理）；此外，如果農保資格有疑義，須辦理農保資格補正時，依規定則須檢具其他相關文件。
農委會指出，農民每月提繳金額，為勞動部公告的勞工每月基本工資乘以提繳比率計算，其提繳比率可由農民在1％至10％範圍內，自行決定；假設農民提繳比率為10％，明年基本工資為2萬4000元，則農民明年1月提繳金額為2400元。
農委會表示，農民日後如有調整提繳比率的需要，可於每年5月或11月向農會提出申請；此外，為便利農民提繳農退儲金與農會行政作業，並落實政府無紙化與節能減碳政策，鼓勵農民於農會信用部開立帳戶，以按月轉帳代繳方式繳納農退儲金。
農委會進一步說明，農民提前申請的好處，除可免於排隊的困擾外，因申請案件須於農會審查通過當日向勞保局申報，才開始計算提繳金額，提前申請的農民可提繳明年1月全月的農退儲金2400元，農委會也會相對應提繳2400元。
農委會強調，鼓勵青年農民提繳農退儲金，政府也將對等提繳金額，越早提存，提繳越多，日後退休也將領越多；依目前老農津貼每月7550元，每4年依消費者物價指數（約4％）調整1次的設算條件，以及農退儲金設算條件（勞工每月基本工資2萬4000元、每年平均調升2％、基金收益3％、平均餘命20年、及農民提繳10％），40歲提繳25年的農民，「老農津貼」加上「農退儲金」可月領2.4萬元；30歲提繳35年的農民可月領3.7萬元。