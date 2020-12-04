跨黨派立委集體涉貪案　陳超明收押4月今以500萬元交保

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跨黨派立委集體涉貪案　陳超明收押4月今以500萬元交保

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-04 17:51:33

▲立委集體涉貪案，台北地方法院公布裁定結果國民黨立委陳超明遭收押被法警護送上囚車。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.04）
▲立委集體涉貪案，台北地方法院法官今（4）日庭訊後諭知陳超明新台幣500萬元交保。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）
台北地方法院今（4）日審理立委收賄案，在經過訊問前太流董座李恆隆後，認定立委陳超明與辦公室主任梁文一無串證可能，裁定陳超明500萬元交保，並限制住居與出境出海，且每星期需至派出所報到，梁文一則以150萬元交保。立委集體涉貪收賄案目前蘇震清與廖國棟仍收押中。
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太流建設董事長李恆隆為推動《公司法》以取得SOGO經營權，透過「是知管理顧問公司」負責人郭克銘向立委行賄，試圖遊說立法、施壓官員。台北地檢署經調查後發現，立委陳超明已政治獻金的名義，在109年1月9日收受100萬元賄賂金，辦公室主任梁文一則收受50萬元要向經濟部施壓。
北檢在9月下旬偵結立委集體收賄案，陳超明與助理遭裁定續押，兩人不服提出抗告，但高等法院認為確實有羈押必要，駁回抗告。今日北院開庭審理，提訊在押的陳超明與其助理梁文一，公訴檢察官認為陳超明勾串原因消滅，請合議庭審酌有再繼續無羈押必要，法官最後評議裁定陳超明以500萬元交保，限制出境出海8個月，且每周二去派出所報到，梁文一則以150萬交保。
涉入集體收賄案的立委包括時代力量立委徐永明，以及民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明，徐永明於8月初以80萬元交保，其餘三人裁定續押禁見三個月，陳超明則在今日以500萬元交保，目前蘇震清與廖國棟仍在提訊羈押中。
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