跨黨派立委集體涉貪案 陳超明收押4月今以500萬元交保
跨黨派立委集體涉貪案 陳超明收押4月今以500萬元交保
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-04 17:51:33
台北地方法院今（4）日審理立委收賄案，在經過訊問前太流董座李恆隆後，認定立委陳超明與辦公室主任梁文一無串證可能，裁定陳超明500萬元交保，並限制住居與出境出海，且每星期需至派出所報到，梁文一則以150萬元交保。立委集體涉貪收賄案目前蘇震清與廖國棟仍收押中。
太流建設董事長李恆隆為推動《公司法》以取得SOGO經營權，透過「是知管理顧問公司」負責人郭克銘向立委行賄，試圖遊說立法、施壓官員。台北地檢署經調查後發現，立委陳超明已政治獻金的名義，在109年1月9日收受100萬元賄賂金，辦公室主任梁文一則收受50萬元要向經濟部施壓。北檢在9月下旬偵結立委集體收賄案，陳超明與助理遭裁定續押，兩人不服提出抗告，但高等法院認為確實有羈押必要，駁回抗告。今日北院開庭審理，提訊在押的陳超明與其助理梁文一，公訴檢察官認為陳超明勾串原因消滅，請合議庭審酌有再繼續無羈押必要，法官最後評議裁定陳超明以500萬元交保，限制出境出海8個月，且每周二去派出所報到，梁文一則以150萬交保。涉入集體收賄案的立委包括時代力量立委徐永明，以及民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟與陳超明，徐永明於8月初以80萬元交保，其餘三人裁定續押禁見三個月，陳超明則在今日以500萬元交保，目前蘇震清與廖國棟仍在提訊羈押中。