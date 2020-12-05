台灣美食獲富比士肯定！美國人最愛竟是「這料理」

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此外，富比士特別寫道，當紐約遭疫情肆虐，正處最黑暗的時刻，886餐廳站出來於3月至5月期間募資美金13萬元，向岌岌可危的餐廳購買超過1萬份餐點，捐給超過30所醫療照護機構。
以台灣國碼886命名，餐廳內設採用藍色為主調，牆上掛著陳菊、林書豪、周杰倫、李安四位來自台灣不同領域的名人打麻將的壁畫，相當有台灣特色。
從小在台灣長大的創辦人之一Eric表示，他們當初餐廳定位是由熱炒店來發想，但由於店裡客人大多沒來過台灣，就算塞滿台灣元素他們也不一定能理解，因此他們希望還是打造客人喜歡的環境，熱鬧又帶有神祕感。
886主打創新台菜料理，不僅有熱炒店的三杯雞、夜市的大腸包小腸，就連台灣麥當勞經典搖搖薯條都有販售。
「其實想要把台灣菜介紹給美國人，必須先把台灣料理包裝成對方可以理解，又新鮮有趣的概念。」Erice說道並舉例，像是把大腸包小腸翻譯成Sausage Party，結合當地俚俗用語會更吸引人。
然而，886也曾經嘗試賣臭豆腐，但對當地人來說太陌生，顧客反應不熱烈；相較之下，三杯雞就賣得很好，因為雞肉本身對美國人來說是熟悉的食材。
886不強調要正宗傳統，反而以符合食用者口味為準則，期盼將美味的台式料理介紹給美國人。