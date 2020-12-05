台灣美食獲富比士肯定！美國人最愛竟是「這料理」

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台灣美食獲富比士肯定！美國人最愛竟是「這料理」

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-12-05 20:00:00

886店內招牌大腸包小腸(右)、鹹酥雞。(圖|翻攝自886臉書)
▲886店內招牌大腸包小腸(右)、鹹酥雞。(圖|翻攝自886臉書)
The China Post報導，富比士(Forbes)近日公布「Forbes 30 Under 30 2021: Food & Drink」榜單，列出30位30歲以下在餐飲領域的潛力巨星。其中，在紐約開設台菜餐廳「886」的兩位台灣人 Andy Chuang和Eric Sze也被選入榜單，他們主打創新台菜料理，成功以三杯雞、大腸包小腸擄獲美國人的胃。
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富比士網站寫道，「坐落在紐約聖馬克廣場街角的酒吧886，在紐約捲起一股台灣美食風潮。來自台灣的 Eric Sze 和 Andy Chuang於2018年創立餐廳，Sze負責廚房後場，而 Chuang處理前台事務。」  
此外，富比士特別寫道，當紐約遭疫情肆虐，正處最黑暗的時刻，886餐廳站出來於3月至5月期間募資美金13萬元，向岌岌可危的餐廳購買超過1萬份餐點，捐給超過30所醫療照護機構。  

▲來自台灣的
▲來自台灣的 Eric Sze 和 Andy Chuang於2018年創立餐廳886，近日更入選富比士 Forbes 30 Under 30 2021: Food & Drink。(圖|886/Facebook)
 

以台灣國碼886命名，餐廳內設採用藍色為主調，牆上掛著陳菊、林書豪、周杰倫、李安四位來自台灣不同領域的名人打麻將的壁畫，相當有台灣特色。  

從小在台灣長大的創辦人之一Eric表示，他們當初餐廳定位是由熱炒店來發想，但由於店裡客人大多沒來過台灣，就算塞滿台灣元素他們也不一定能理解，因此他們希望還是打造客人喜歡的環境，熱鬧又帶有神祕感。  

▲以台灣國碼886命名，餐廳內設採用藍色為主調，牆上掛著陳菊、林書豪、周杰倫、李安四位來自台灣不同領域的名人打麻將的壁畫，相當有台灣特色。
▲以台灣國碼886命名，餐廳內設採用藍色為主調，牆上掛著陳菊、林書豪、周杰倫、李安四位來自台灣不同領域的名人打麻將的壁畫，相當有台灣特色。  (圖|886/Facebook)
▲886販賣各種台式美食，圖為特製麻醬涼麵(左)、牛肉麵。(圖|886/Facebook)
▲886販賣各種台式美食，圖為特製麻醬涼麵(左)、牛肉麵。(圖|886/Facebook)
 

886主打創新台菜料理，不僅有熱炒店的三杯雞、夜市的大腸包小腸，就連台灣麥當勞經典搖搖薯條都有販售。  

「其實想要把台灣菜介紹給美國人，必須先把台灣料理包裝成對方可以理解，又新鮮有趣的概念。」Erice說道並舉例，像是把大腸包小腸翻譯成Sausage Party，結合當地俚俗用語會更吸引人。  

▲886台味餐廳還有賣水餃(左)、鹹豆漿。(圖|886/Facebook)
▲886台味餐廳還有賣水餃(左)、鹹豆漿。(圖|886/Facebook)
 

然而，886也曾經嘗試賣臭豆腐，但對當地人來說太陌生，顧客反應不熱烈；相較之下，三杯雞就賣得很好，因為雞肉本身對美國人來說是熟悉的食材。  
886不強調要正宗傳統，反而以符合食用者口味為準則，期盼將美味的台式料理介紹給美國人。  
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