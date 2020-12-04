進豪宅前先看車？保全冷回1句　休旅車男氣炸：被看不起

現在的社區大樓多半都會請保全，來負責保護住家安全與維護公設，尤其越是身處黃金地段的豪宅或社區，保全守備更是森嚴，以防陌生人士隨意進出。而近日就有一名業務網友因為受大樓內客戶邀約，因此開車前往拜訪，沒想到因為首次拜訪，在社區大門詢問「停車場在哪」，卻被保全冷眼回了幾句，讓他相當無奈。這段經歷分享到PTT上後也掀起眾多網友討論。

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該名網友表示當天自己受客戶邀約去知名豪宅內做客，儘管事先對方有告知他，已經跟管理中心報備車牌和車型了，到時候直接進來下到地下室B4就好，不過因為不清楚相對位置，特別停在社區大門向保全詢問，沒想到對方卻冷眼重回「這裡是『社區』不是『停車場』，你要找停車場去別處找」。

▲保全的回應讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自PTT）

得到這種回應的原PO當下也相當傻眼，也回應告知自己是受邀做客的，只是要知道進社區後停車場要怎麼走，該名保全接著才隨意指路叫他直接進去，這種待遇也令原PO忍不住懷疑「我是不是被保全看不起了？」，事後更補充表示自己的車一台要700萬，並非隨意經過的路人，而且有事先報備過也很準時到，不知道為何保全當下口氣特別兇。

不過文章曝光後，有網友就開玩笑表示「宰相門前三品官 大概是這樣」、「你開馬撒拉蒂等級以上的車就不會有這問題了」、「他們已經練就一眼辨識財力的技能，你被看沒有」，另外也有內行則留言替保全緩頰，「他不這麼講還可能被釘」、「他是保全，對外車一定比較嚴肅看待」、「高級社區的保全看到不認識的車都會比較緊張啦」。（編輯：楊智傑）