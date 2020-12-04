61歲富翁爽娶「小27歲嬌妻」！新婚不到一年 結局超悲慘
61歲富翁爽娶「小27歲嬌妻」！新婚不到一年 結局超悲慘
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-04 18:51:04
瑞士一名61歲富商，在今年年初時，和小自己27歲的嬌妻結婚，一同邁向婚姻的大門。然而兩人新婚不到一年，卻傳出妻子毆打富翁致死的悲劇，在當地引發一陣熱議。
據《Dailystar》報導，瑞士一名61歲富商托馬斯（Thomas）於今年1月時，和小自己27歲的前職業拳擊手奧伯納夫（Viviane Obenauf）結婚。34歲的奧伯納夫其實大有來頭，她出生於巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro），曾以體操選手身分代表國家參加奧運。18歲後開始拳擊訓練，選手生涯中共贏得14場勝利，還曾奪得3次輕量級世界冠軍。奧伯納夫退役後至瑞士居住，隨後開始經營健身房，結識了61歲的富商托馬斯。不料，今年11月傳出托馬斯在瑞士所住公寓遭人使用鈍器活活打死。經過調查，瑞士警方表示，死者是遭人使用鈍器「持續地殘酷毆打」致死。
據瑞士當地媒體Blick指出，奧伯納夫先前遭前男友安德里亞斯（Andreas H.）控告，曾在談戀愛期間發動攻擊，「她瘋狂地打我，直到我流血為止」。2016年10月在倫敦一間酒吧，也因攻擊一名騷擾她的男子而短暫入獄。
瑞士警方指出，目前已將奧伯納夫拘捕到案，2日也已正式將她起訴。至於詳細的案情，還有待進一步調查釐清。（編輯：陳雅雲）
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