房市／電器使用訣竅　降低電線走火

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房市／電器使用訣竅　降低電線走火

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-12-06 08:30:00

入冬在電器上使用要更謹慎
▲入冬在電器上使用要更謹慎，以免發生電線走火。（圖／NOWnews資料照片）
入冬時節，滿足保暖需求的電器使用量大增，但常因使用不當而產生意外；專家表示，像是電暖器、電熱毯等，更應注意使用正確方式，隨時提高警覺，避免因貪圖一時便利，造成憾事。
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冬天濕冷，衣服難晾乾，有些民眾會將微濕的衣物放置電暖器上方烘乾，但因電暖器的溫度高，布料又屬易燃材質，容易起火燃燒。信義居家建議，使用電暖器時，周遭應淨空，避免放置易燃的衣物、雜物，且因電暖器用電量較高，不宜與其他電器共用插座，以免電線走火。
而電熱毯也是保暖必備物品之一，信義居家提醒，不要徹夜使用電熱毯，被窩暖和了，就拔掉插頭，以免火災或觸電，電熱毯也避免摺疊使用，以免損壞電熱毯內部元件，增加走火風險。

信義居家進一步表示，使用電熱毯建議將溫度定在40度以下，定時使用1至2小時；若溫度高於40度以上，則可於就寢前30分鐘預熱，就寢後不要超過30分鐘即可切斷電源，電毯的餘溫加上人體的溫度就有保溫效果。

此外，廚房電器也是入冬容易致災的因素。根據台北市消防局今年7至9月火災統計發現，爐火烹調及電氣因素仍居北市起火原因前2名，其中，電陶爐與電烤箱最易致災。

現今許多廚房的電陶爐多為崁入式設計，與流理台桌面僅有些微落差，常因隨意放置物品誤觸開關，而造成起火燃燒，消防局建議，勿將流理台作為置物空間，保持爐面淨空。

北市消防局表示，曾有民眾使用小烤箱加熱麵包，因未注意烤箱內高度，麵包頂端觸碰到烤箱內上方的石英管，造成麵包碳化起火燃燒；信義居家提醒，油炸的食物不宜在電烤箱中加熱，因為其中殘存的油遇到高溫後會飛濺，可能會導致出現明火，會造成安全問題。
北市消防局建議，使用電烤箱時，應確認電烤箱內無其他雜物、避免加熱食材直接接觸加熱管或出風口、散熱孔應保持暢通與清潔、食材不可過度烘烤，避免食材因乾硬或碳化而有起火危險。
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