房市／電器使用訣竅　降低電線走火

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而電熱毯也是保暖必備物品之一，信義居家提醒，不要徹夜使用電熱毯，被窩暖和了，就拔掉插頭，以免火災或觸電，電熱毯也避免摺疊使用，以免損壞電熱毯內部元件，增加走火風險。
信義居家進一步表示，使用電熱毯建議將溫度定在40度以下，定時使用1至2小時；若溫度高於40度以上，則可於就寢前30分鐘預熱，就寢後不要超過30分鐘即可切斷電源，電毯的餘溫加上人體的溫度就有保溫效果。
此外，廚房電器也是入冬容易致災的因素。根據台北市消防局今年7至9月火災統計發現，爐火烹調及電氣因素仍居北市起火原因前2名，其中，電陶爐與電烤箱最易致災。
現今許多廚房的電陶爐多為崁入式設計，與流理台桌面僅有些微落差，常因隨意放置物品誤觸開關，而造成起火燃燒，消防局建議，勿將流理台作為置物空間，保持爐面淨空。
北市消防局表示，曾有民眾使用小烤箱加熱麵包，因未注意烤箱內高度，麵包頂端觸碰到烤箱內上方的石英管，造成麵包碳化起火燃燒；信義居家提醒，油炸的食物不宜在電烤箱中加熱，因為其中殘存的油遇到高溫後會飛濺，可能會導致出現明火，會造成安全問題。
北市消防局建議，使用電烤箱時，應確認電烤箱內無其他雜物、避免加熱食材直接接觸加熱管或出風口、散熱孔應保持暢通與清潔、食材不可過度烘烤，避免食材因乾硬或碳化而有起火危險。