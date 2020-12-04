存款580萬剩6萬！提款機夫清醒了　準備「一舉動」看清妻

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原PO透露，自己希望這筆資金能夠讓老婆住上更好的月子中心，「而且還能買一些好一點的嬰兒用品，跟妳商量討論後隔天就跟主管說我可以去。」但等到他返台後，卻發現老婆對他的態度相當冷淡。原PO感傷指出，度過14天的居家檢疫期，老婆立馬要求他攜帶出國的衣物及物品全都要丟掉，包括錢包、筆電、行李箱等，卻不願意到飯店接他，也不願意陪原PO採買新用品。
面對老婆毫不關心的態度，讓他火大直呼「自此結婚後妳不斷要求我拿錢出來，懷孕期更多要求，我必須賺更多錢才能應付妳，但妳的態度讓我不斷不思考未來發展了」，甚至覺得自己戴了一頂綠帽，準備等孩子出生後立馬驗DNA，「是我的我就負責，不是我的別怪我心狠」。
不少網友認為原PO過於敏感，但原PO也再度投稿回應，指出和老婆是在5個月前的聚會上認識的，當時對方主動追求他。但等到決定步入婚姻後，老婆要求「五星級飯店喜宴，聘金要88萬，鑽戒要一克拉，黃金飾品要30錢以上，要在竹北買新房居住，絕對不會跟公婆住」，婚後還辭去工作，甚至主張必須管理原PO的財務，每月只給他2萬元的生活費。
不僅如此，也因老婆開銷過大，讓原PO結前580萬的存款急遽減少，只剩下6萬。而老婆對他態度日益冷淡，還時常聯絡不到人，讓原PO漸漸對婚姻心灰意冷，無奈直呼「所以我一定會驗DNA。」
許多網友看完故事後，都紛紛傻眼回應，「你腦子真的進水了！這樣還能撐到現在，擺明就是把你當盤子了」、「這感覺好像仙人跳！根本騙錢來的」、「驗完後，不管是不是親生，錢都別給她管了」、「你總算看清楚她的本性，你未來的路還很長，該設停損點了，速戰速決，不要夜長夢多」。（編輯：陳雅雲）