男爽洗泰國浴！返台驚覺「下面出事了」 醫一看秒懂原因
男爽洗泰國浴！返台驚覺「下面出事了」 醫一看秒懂原因
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 00:01:22
有些人到泰國玩，為了尋求刺激體驗「泰國浴」！不過，就有男子在朋友慫恿下，嘗試洗泰國浴後中鏢，就醫時還哭喊「下面爛掉了」，雖然泌尿科初診為性病，但後續抽血的結果都是正常，讓他趕緊轉診到皮膚科，沒想到皮膚科醫師用筆提起一看，發現問題出在哪了。
婦產科醫師詹景全在《媽媽好神之俗女家務事》分享，他過去在泌尿科實習跟診時，遇到一名年輕病患哭訴「那邊爛掉了」，脫下褲子檢查，發現生殖器上有個超大潰傷，病患才坦承和朋友到泰國玩，被笑從來沒洗過泰國浴，因此跑去體驗，沒想到一玩就中鏢。當時主治醫師向其他實習醫師解釋「這個就是性病」，並叮囑病患返家服藥，待檢驗報告出爐再回診，隔幾天後，詹景全換到皮膚科實習跟診，卻又遇到那名病患哭訴「那邊爛掉沒有好」，因為抽血及細菌培養報告都正常，但找不到潰瘍原因，所以才轉至皮膚科找答案。
詹景全也提醒皮膚科主治醫師，「他之前好像有到過泌尿科，是性病問題」，結果皮膚科醫師拿一支原子筆提起病患生殖器一看，並問「你有吃什麼藥嗎？」病患才透露，早在服用泌尿科醫師開的藥物前，從泰國返台擔心自己染病，就聽從朋友的建議到藥房買預防性藥物，沒想到越吃越不舒服。詹景全解釋，該名病患的情況為「固定藥疹」，有些人吃了預防性抗生素，會在身體特殊部位產生過敏反應，因此病患停藥不到一週，潰瘍症狀逐漸恢復。（編輯：許智超）