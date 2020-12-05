只因1張衛生紙！8旬嬤「1週收入全飛」　官員冷回：活該

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馬克無奈指出，當時阿嬤向官員解釋，自己將手伸進包包拿鑰匙時，不小心將一張衛生紙掉在地上，並未注意到，一切都是個意外，沒有惡意丟棄垃圾的企圖。馬克當下也隨即說情，表示「她今年已82歲了，就算她看到，一時間也沒無法馬上彎腰撿起來，如果可以的話，我可以為你們撿垃圾作為補償！」
然而官員認為阿嬤必須接受懲罰，「這是她的代價，規定就是規定」。該張罰單金額高達75英鎊（約新台幣2846元），相當於瑪格麗特一週能領到的養老金，倘若繳了這張罰單，就無法負擔生活上的各種支出。讓她更崩潰的是，若兩週內繳不出罰款，罰金就會增加到100英鎊（約新台幣3794元）。
馬克認為該事相當不合理，建議阿嬤不要繳交罰款，還決定向當局提出申訴。然而最終卻被駁回，讓馬克不解直呼「他們說我不能代表她發言，但她年紀大了，一個人住，沒有電腦，也沒有電子郵件，她要如何幫自己捍衛權益？」
對此，溫莎-梅登黑德（Windsor and Maidenhead）議會發言人也回應，「我們已經仔細審查了此案，最後很確定那張衛生紙就是她故意丟的，而且她也沒打算把衛生紙再放回口袋，或是撿起來帶走。我們也收到了他們對罰款提出的申訴，目前還在審查中。」（編輯：陳雅雲）