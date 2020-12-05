男嘆「結婚時沒收禮」該回包禮金？答案一面倒：其實尷尬

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這位網友在網路論壇PTT GetMarry板上PO出一篇「我結婚沒收禮，換我參加時要怎麼包」的文章表示，「去年結婚我沒有收禮金，最近朋友要結婚了，我爬文看到都是對方會先說不用包給我哦，直接人來就好。但我朋友沒有說....那我現在要包多少呀？」原PO心裡更想到「其他參加的朋友都沒結婚，所以包多少沒差反正之後會被回禮。那我現在包多好像怪，不包也怪，包少又跟其他人不同價錢？」他更因此點出疑惑，「這邊有沒有結婚也沒收禮的，去參加別人婚禮都怎麼包呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「個人建議照一般行情包，畢竟當時不收是妳的決定，要解釋為何包特別少的話好像也很尷尬」、「不想包給朋友你可以不去，去的話就照一般行情，然後這位朋友是可能忘記或是有點失禮，但說真的不收本來就是你個人的選擇，這麼苦惱，當初結婚收禮就好啦，當初沒收禮有點裝大方？」、「這點看你與朋友的交情，真的說不包，你去就別包，如果有收禮，最低限度的意思價格，別讓人桌錢虧本那樣」、「不收禮是你的選擇，人家結婚就是該照行情包，一人去最低大概就是2600，好友當然再更加上去」、「就當是祝福吧，如果用新台幣祝福都不想，那也不用參加了」。（編輯：王柏文）