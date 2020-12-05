學姐突回動態超熱絡？「真相曝光」超傻眼 女嘆：怎麼辦
學姐突回動態超熱絡？「真相曝光」超傻眼 女嘆：怎麼辦
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 10:06:55
大眾對於直銷的刻板印象大多偏向負面，也很容易讓親友關係出現嫌隙。而近日就有一位女網友分享了自己所遇到的情況，一位許久沒聊天的學姊突然超熱情的回覆她的動態，沒想到隨後真相曝光讓原PO傻眼，直言「該怎麼辦」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「如何委婉拒絕傳直銷朋友的邀約？」的文章表示，「求學時期有個還不錯的學姐，對我也算照顧，畢業到現在好多年沒特別聯絡了，但這幾天先是回覆我的動態，然後關心我近況」，就當原PO覺得怎麼這麼突然的時候，這位學姊突然說出有品酒活動邀請原PO參加，原PO看了一下發現，這應該是她最近在做的傳直銷產品活動，原PO更直言「我個人不太喜歡接觸傳直銷，一來怕被推銷，二來我還是習慣用知名牌子的保養或彩妝品牌比較放心」。原PO也點出她的困擾，「這次學姐的活動因為日期太近，已經先用跟家人小孩出門拒絕了，原以為暫時沒事，但不久又被約了一月份的彩妝品活動，想說再以家人有約而拒絕，這樣對方會懂我沒有參加意願嗎？還是大家有什麼不傷感情的拒絕方法呢？該怎麼辦」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示拒絕方法，「說你老公不喜歡你參加這類活動，你不想傷害夫妻感情」、「如果你念在當出她照顧你，那就去參加一次，然後表明沒興趣，因為有些直銷大會是需要人頭參加的，未必一定要買產品」、「畢業到現在好多年沒特別聯絡了。你們的情分其實沒多珍貴，你也明白她現在突然出現是為了什麼，過去的情分就留在過去吧」、「她看你只想要賺你錢，你卻會在乎你跟她之間不存在的友誼」、「不管她約什麼時候，都跟她說有事有約了，她識相的話就不會再煩你」。（編輯：王柏文）