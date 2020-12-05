大老婆的反擊？便當驚見「大便+白飯」　他吃一口療癒炸

俗話說「惹熊惹虎，不要惹到恰查某」，雖然只是一句玩笑話，但有時候女人反擊起來，還真的讓人很難招架！日本一位男網友就透露，因為與老婆吵架，隔天去公司上班時，發現老婆竟準備了「復仇便當」，讓他一打開後當場哭笑不得。

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日前一名男網友「盆栽Mk-Ⅱ 二桁会」在推特上貼出這款「復仇便當」，同時提到自己因為前一晚和老婆吵架，隔天上班忙碌後一打開便當，只看到滿滿一整盒白飯和兩樣醃漬小菜，還有老婆疑似洩憤，特地用海苔拚出了大大的「くそ（大便）」字，讓他頓時好氣又好笑。

不過更驚喜的在後頭，當原PO打算就這麼吃下這份復仇的「大便配白飯」便當時，竟然意外發現在白飯底下，其實鋪滿了厚厚一層的肉片，這樣傲嬌的表現也讓原PO瞬間幸福感滿滿，當場大喊「我最愛老婆了！」。

▲老婆把肉片藏在白飯下，讓原PO瞬間被療癒了。（圖／翻攝自@JZX90Masaya推特）

照片曝光後，超過30萬名網友紛紛湧入朝聖，有網友就逗趣表示「要你吃便當的心情也像洗三溫暖」、「氣歸氣，還是會在便當裡給你滿滿的愛」、「女人心，碗底肉」、「我被閃瞎了」、「真的生氣連準備都不準備」、「回去可得好好跟老婆和好啊你這傢伙」。（編輯：楊智傑）