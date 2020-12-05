「30歲月薪實領36.5K」不錯？網點破年薪標準：根本低收
「30歲月薪實領36.5K」不錯？網點破年薪標準：根本低收
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 14:30:17
一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但薪資數字真的這麼重要嗎？有網友就好奇詢問，「30歲的時候，月薪實領36.5K，這樣算不錯嗎？」沒想到就有網友點破了標準，引發熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「30歲月薪實領36.5K在台灣算不錯了吧」的文章表示，「我一個朋友30歲出頭，自身月薪靠著不斷努力下，從每月30K，爬到現在每月實領36.5K，這樣差不多有到台灣50%收入了吧？算是中產階級了？有沒有這方面八卦?」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言認為「台灣的平均是50K起跳，你還差的遠」、「沒60K，都是低收水準...」、「領過60K後，就回不去囉」、「北部根本低收，先問問家中有無房產」、「領過60K才知道什麼是生活...回不去了」、「家裡有房子就沒問題阿」。而根據《薪情平台》網站提供的數據指出，「30至39歲」薪資最低的10％工作者，年薪是29.8萬，折合月薪不到2萬5000元；中位數是52.9萬，月薪約為4.4萬。若想成為最高薪的10％，也就是「PR90」，年薪則要超過108萬元。（編輯：王柏文）