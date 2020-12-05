軍中跨年衰爆？老鳥曝「超狂經歷」 軍艦一舉動嗨翻全場
軍中跨年衰爆？老鳥曝「超狂經歷」 軍艦一舉動嗨翻全場
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 16:51:16
當兵是不少台灣男性的共同記憶，就算在軍中非常辛苦，回憶起來，總是能成為男人間的話題。不過，就有一名網友指出，自己將於跨年前入伍，對於第一次在軍中跨年，讓他好奇發問「請問軍中跨年什麼感覺」。對此，就引來一票老鳥分享超狂經歷。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己收到兵單，將於29日入伍，由於時間接近跨年，這就讓他心中五味雜陳，隨後也好奇發問「第一次在軍中跨年人生可能只有這次，想問板上前輩在兵營跨年什麼感覺」。問題一曝光後，隨即引來許多過來人留言，「長官都放假了，留下來都跟你一樣菜的長官士官」、「過年站夜哨，遇到指揮官巡視，拿了一個紅包，沒什麼感覺」、「加菜，自由時間變多」、「有一年留守，吃的不錯，很輕鬆，還有星星來發紅包」、「加菜啦！涼涼的很爽好嗎？難得的體驗」。其中還有前輩分享難忘的特殊經歷，直言「海軍艦艇的跨年很特別，港內的軍艦會在倒數歸零的同時，一起鳴汽笛，很壯觀！」、「跨年在博愛特區站屋頂哨，還能看煙火，超棒」、「海艦跨年真的還蠻有趣的，而且當天伙食更好」、「在金門看著廈門放煙火還不錯，參考一下」。（編輯：陳雅雲）