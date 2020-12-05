凍死女友開直播！網紅「仇女惡行」遭起底　殘忍行徑曝光

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事實上，斯塔先前就多次在直播上對女友「惡作劇」，他曾與朋友一起對女友噴胡椒水，看到她痛苦得在地上打滾、哀嚎，卻仍與朋友在一旁嬉笑，還要求用胡椒噴霧「幫她洗澡」，此外，斯塔也時常直播他與一群男女友人在家喝酒開趴的過程，而其中一名女性友人在喝醉後，甚至直接拿起盤子往女友頭上砸。
瓦倫蒂娜的朋友強調，她生前是個善良、熱心助人也愛護動物的人，但斯塔過去的直播對女友「極為殘忍」，直播內容充滿了酒精、仇女與虐待的可怕模式，但如此破壞性的畫面，卻取悅了他的YouTube粉絲。
根據俄媒報導，法醫證實瓦倫蒂娜死於體溫過低，但可能有服用大麻等毒品，並有閉合性顱腦損傷與多處瘀傷、血腫，推測死前曾受到強烈毆打，而警方在斯塔的血液中驗出大量毒品與酒精反應，目前也依殺人罪遭逮捕，詳細犯案過程，還有待進一步釐清。（編輯：許智超）
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