凍死女友開直播！網紅「仇女惡行」遭起底　殘忍行徑曝光

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凍死女友開直播！網紅「仇女惡行」遭起底　殘忍行徑曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-05 17:40:59｜update2020-12-05 17:44:54

▲俄國一名Youtuber為了滿足粉絲需求，在直播時將女友關到零下幾度的陽台，卻鬧出人命。（圖／翻攝Alcotuber）
▲俄國一名Youtuber為了滿足粉絲需求，在直播時將女友關到零下幾度的陽台，卻鬧出人命。（圖／翻攝Alcotuber）
俄羅斯直播主斯塔近日為了滿足粉絲需求來獲得「抖內」，竟然惡整懷有身孕的女友，結果釀成1屍2命的悲劇。如今，就有外媒爆料，斯塔原本就是一名仇女暴力分子，過去的直播也充滿了對女性的虐待、毆打等不當內容。
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綜合外媒報導，俄羅斯直播主斯塔（Stas Reshetnikov）在2日為了1000美元（約新台幣2.8萬元）的「抖內」，將懷孕的28歲女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）脫到只剩內衣褲，丟在零下低溫的戶外活活凍死，事後還持續「伴屍」痛哭直播，直到警方上門將他逮捕。
事實上，斯塔先前就多次在直播上對女友「惡作劇」，他曾與朋友一起對女友噴胡椒水，看到她痛苦得在地上打滾、哀嚎，卻仍與朋友在一旁嬉笑，還要求用胡椒噴霧「幫她洗澡」，此外，斯塔也時常直播他與一群男女友人在家喝酒開趴的過程，而其中一名女性友人在喝醉後，甚至直接拿起盤子往女友頭上砸。

▲斯塔甚至在某次直播中，和好友一起拿胡椒水狂噴瓦倫蒂娜臉部，讓她當場痛苦到在地上打滾尖叫。（圖／翻攝Alcotuber）
▲斯塔甚至在某次直播中，和好友一起拿胡椒水狂噴瓦倫蒂娜臉部，讓她當場痛苦到在地上打滾尖叫。（圖／翻攝Alcotuber）
瓦倫蒂娜的朋友強調，她生前是個善良、熱心助人也愛護動物的人，但斯塔過去的直播對女友「極為殘忍」，直播內容充滿了酒精、仇女與虐待的可怕模式，但如此破壞性的畫面，卻取悅了他的YouTube粉絲。

根據俄媒報導，法醫證實瓦倫蒂娜死於體溫過低，但可能有服用大麻等毒品，並有閉合性顱腦損傷與多處瘀傷、血腫，推測死前曾受到強烈毆打，而警方在斯塔的血液中驗出大量毒品與酒精反應，目前也依殺人罪遭逮捕，詳細犯案過程，還有待進一步釐清。（編輯：許智超）

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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