影／企業招待燒肉大餐　一圓彰化家扶兒夢

烤狀猿員林店是彰化家扶員林兒童館的芳鄰，今（5）日，招待彰化家扶中心20名受扶助兒少到店內享用燒肉大餐，家扶兒送上感謝卡，謝謝「彭叔叔、陳阿姨」招待吃烤肉

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彰化家扶主任王震光表示，家扶感謝社會善心企業與人士幫助，在景氣寒冬中溫暖了弱勢家庭。

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▲家扶兒體驗燒肉樂趣，也在吃到第一口燒肉露出幸福與滿足的笑容。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲家扶兒體驗燒肉樂趣，也在吃到第一口燒肉露出幸福與滿足的笑容。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

吃燒肉可能覺得稀鬆平常，但還是有一群孩子從未到過燒肉店，因此烤狀猿餐飲集團看到需要，雖然今年營收受疫情影響，創辦人彭道銳及財務長陳惠芬認為公益活動不能少，今（5）日在烤狀猿員林店招待彰化家扶20名家扶兒享受燒肉大餐，「猿」家扶兒的夢。在這歲末寒冬與COVIED-19疫情影響下，藉由團聚的力量，讓家扶兒感受到烤狀猿餐飲集團帶來的溫暖與支持的力量。

來自鄰近的大村、員林、埔心、永靖、田尾、花壇等鄉鎮市，也有遠從埔鹽鄉來的家扶兒，紛紛提早抵達集合地，只為了搶先一步體驗燒肉樂趣，也在吃到第一口燒肉露出幸福與滿足的笑容；活動過程彰化家扶兒遞上感謝卡片，謝謝招待他們用餐的烤狀猿餐飲集團。

▲活動過程彰化家扶兒遞上感謝卡片，謝謝招待他們用餐的烤狀猿餐飲集團。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲活動過程彰化家扶兒遞上感謝卡片，謝謝招待他們用餐的烤狀猿餐飲集團。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

烤狀猿餐飲集團協理陳明興表示，歲末送暖的發起是因品牌創辦人彭道銳家庭環境關係，從小就養成獨立、艱苦、耐勞的習慣，也加深對弱勢孩童的關懷與照顧

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今年已經是第四年招待家扶兒，也擴展到南彰化，期待讓彰化家扶兒都有機會體驗烤肉的樂趣，也希望善的循環能在家扶兒的內心中發芽，在將來有能力可以回饋社會。

▲受扶助兒少到店內享用燒肉大餐，謝謝「彭叔叔、陳阿姨」招待吃烤肉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

× ▲受扶助兒少到店內享用燒肉大餐，謝謝「彭叔叔、陳阿姨」招待吃烤肉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 05）

家住埔鹽鄉的「阿龍」「阿璇」，因父親是農業臨時工，母親罹患紅斑性狼瘡免疫系統疾病，只能做家庭代工，「阿龍」「阿璇」家境拮据，從未到過日式燒肉餐廳用餐，今天覺得一切都很新鮮，看到各式各樣肉品、海鮮一盤一盤地送過來，他們驚喜的說：「從來沒吃過這麼多肉和海鮮，還有飲料吧及冰淇淋免費吃，好像作夢。」