弄斷口紅爽賠2千！他怨「女友喊不夠」 網一聽形容懂了
弄斷口紅爽賠2千！他怨「女友喊不夠」 網一聽形容懂了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-05 21:20:50
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。近日，就男網友抱怨，前幾日不小心將女友的化妝品弄壞，於是給了女友2千元作為賠償，沒想到卻狠狠罵他一頓，讓他相當氣憤，貼文一出卻慘遭網友打臉。
原PO在《靠北女友my girl》表示，前幾日不小心把女友的口紅弄斷，便給對方2千元當作賠償，沒想到女友一看到2千元卻立刻嗆「你當我乞丐賠我這點錢？」這也讓他忍不住心想「口紅頂多2000元而已，還能貴到哪裡去」。女友卻強調，這支口紅可是特殊造型，就如同女王的權杖一般，一支要價4000元，而原PO一聽卻相當氣憤，認為女友謊報價位，「我聽她在騙，給她2000元就要偷笑了，真當我不懂，其他品牌的口紅也才1千多元而已，還想拿雜牌騙我」，便在文末中透露，「唉…她到現在都還沒氣消，真沒見過生氣那麼久的人」。網友們一看到品牌立刻打臉原PO，「光聽到這個形容，就知道是法國的牌子，它真的不便宜」、「那一支是口紅界的勞斯萊斯」、「不知道人家那是口紅界愛馬仕喔，不懂不要裝懂」、「特殊造型的話，1支應該3、4000元吧」、「那支真的很貴，你自己不會去查價錢嗎？」、「男友的態度也很差，要賠還不願意賠全部」。（編輯：許智超）