他「月薪34K躺著賺」卻想離職！網見亮點急勸：贏一堆人

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而這份工作十分輕鬆，面試時人資也保證「一定能準時上下班」，他也分享，下班時間一到，大家都會一起至櫃檯簽退，另外若當天因公事出差，還有餐費150元可申請，且公司距離原PO家只有走路10-20分鐘的距離，「中午都蒸家中帶的便當，所以平日上班的開銷可以說是0元。」
原PO坦言該份工作薪資雖然比起竹科工程師來得少，但事少、離家近的優點，讓他捨不得離開。不過近期他卻萌生離職的想法，「穩定到覺得很無聊，與同事之間並沒打算深交，簡單互動與工作上交流才會有談話，只是懷疑一下自己的生活變得單純與無聊」，認為自己還年輕，考慮想脫離這穩定簡單的工作，試著出去闖闖，找到更高薪、有挑戰性的工作。
問題一曝光後，隨即引來不少過來人勸退，「穩定就好，反正薪水還會漲，加班沒人生有什麼用」、「不錯啊，下班時間都可以自己運用」、「很幸運喔！有這份工作」，甚至有人大讚直呼「年薪保障14個月已經打贏很多人了！」
其中也有人建議可以選擇「兼職副業」、「投資理財」兩條路，直言「看你想不想繼續待在家裡，做副業或接案，投資理財應該也不會過得太差」、「穩定就可以搞兼職或副業」、「真好，這樣真的還可以兼職副業，多賺點」、「真的太無聊、閒時間很多，就拿去開發第二個專長或是研究投資，不要覺得外面的工作可以讓你多多少錢，死薪水就是這樣子了」。
不過亦有網友認為原PO還年輕，可以試著出去闖闖看，或能在閒暇之時精進自己得能力，「累積一點年資就可以閃了，這種舒適圈不能久待，久了你就沒有競爭力了」、「沒事就找事做啊，與其想賣肝增加收入，還不如趁剛入職場重新檢視自己有哪邊不足，再多精進自己，投資自己不會虧的。」（編輯：陳雅雲）