NBA／驚險時刻！DeRozan家遭入侵 竊賊的目標本來不是他
NBA／驚險時刻！DeRozan家遭入侵 竊賊的目標本來不是他
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-06 08:15:51
據美國媒體《TMZ》報導，馬刺隊球星DeMar DeRozan的家驚爆遭闖空門，不過從小見過大風大浪的他並沒有畏懼，還將竊賊給趕了出去。後來警方調查發現，對方一開始的目的是要去卡戴珊家族的小妹Kylie Jenner的家，但卻誤入DeRozan之宅。
在11月20日，DeRozan位於洛杉磯的家遭到竊賊闖入，而且還進入到樓上孩子們玩耍的區域，當時有一個小孩正在那區。而在聽到了動靜之後，DeRozan立刻衝上樓，並和歹徒對峙，最終將這位不速之客給趕出了家門。而可怕的是，在那之後這位侵入者又再度回到DeRozan的家裡，所幸警察將其逮捕歸案，他被指控了入室行倒罪。
TMZ在採訪執法單位時得知，這名侵入者本來是想去著名的卡戴珊家族小妹Jenner的家，但沒想到卻去了他鄰居DeRozan的家裡。之後聖安東尼奧馬刺當地的媒體向DeRozan確認了此事，後者也報平安表示自己沒有大礙，「一切都很好，我是在加州的康普頓長大的，我已經經歷過比這個更加糟糕的事情。」