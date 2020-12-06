月薪直衝13萬！男列「尷尬條件」難抉擇　全場理性神分析

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這位男網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「月存五萬還是要出去再拼高薪一下」的文章表示，「我現在的工作目前是包吃住薪水在7萬左右，只是工作加薪的幅度不大，三個月加個3千左右，因為吃住公司包也花不太到錢，扣掉孝親費及娛樂開銷每個月可以存個5萬左右」，也因此原PO覺得這樣的生活「太安逸」，便想去海外爭取更高的薪水，行情大約可以賺到13萬左右，但同時他也列出了尷尬的條件「不能回家、減少與朋友的聯絡、現在的工作輕鬆程度是遠大於後者」，這也讓他非常蠻抉擇的提出疑問，「大家覺得我該留在原本工作還是出去挑戰看看？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而網友們紛紛留言「要考慮能多長久和是否回得來，如果出去能賺夠那趁年輕可以出去，現在的家庭關係未必如傳統一般可靠，最後靠譜的還是能控制在自己手上的資源，不需要單純為了家庭被綁住；但如果只是短期職位回來還未必有位子就得好好思考是否賭了」、「用長期換短期感覺很不划欸，除非能賺滿未來十年份的薪水」、「如果出去的錢和假夠你回來看爸媽，我覺得可以出去趁年輕存更多錢早點退休」。
甚至有網友超理性分析，「確定去就能賺那麼多的話我會考慮『疫情隔離成本＋機票＋吃住家居用品』也是一筆不小的費用，『回國後這份在海外工作能否幫助自己在台灣的履歷有加分』，『該工作在海外的可取代性』，會不會受影響而賺的少」、「我支持你出去奮鬥，但是你要考慮的幾個點，海外經歷能不能被台灣公司承認，如果不承認的話，那你在海外至少要能拼到幾桶金，如果承認的話，那工資就能接受少一點，因為回台灣還能夠持續接上，而在國外開銷一定是兩倍起步，你的實際所得，有沒有大於在台灣」。（編輯：王柏文）