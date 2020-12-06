草莓+煉乳太無趣！老饕揭沾「它」更銷魂　再曝隱藏吃法

冬天到了，不少「草莓控」的民眾也會滿心期待地到超市、賣場買正值產季的草莓回家，搭配煉乳一起吃享受酸酸甜甜的口感。不過近日就有一名網友好奇，除了加煉乳還有什麼吃法？最多網友激推「沾巧克力醬」，更有不少老饕再分享隱藏版吃法，話題掀起眾人討論。

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隨著草莓產量進入高峰期，一名男網友4日就在臉書社團《爆廢1公社》上發問，貼文同時貼出一大箱草莓的照片，一旁還附上一條煉乳，好奇詢問網友有沒有特別的吃法「草莓除了加煉乳，還有什麼吃法嗎？」。

▲草莓除了搭配煉乳外，還能怎麼吃呢？（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

而文章曝光後，掀起眾多網友熱烈回覆，根據最多網友的推薦，「巧克力醬」是除了煉乳外不少人心中搭配草莓的美味關鍵，「沾巧克力醬更絕配」、「巧克力醬配氣泡酒再搭冰淇淋」、「加乳酪和巧克力一起吃」，另外也有網友狂推搭配「蜂蜜」、「花生醬」、「豐年果糖」、「紅色梅粉」吃，口感更別有一番風味。

此外，留言內也釣出不少老饕的隱藏版吃法，有民眾建議不一定單吃草莓就好，「草莓冷凍後，加牛奶打成冰沙再加點蜂蜜，好喝」、「冰糖草莓」、「把草莓洗乾淨，放入果汁機加煉乳一起打，之後的煉乳草莓醬看是要淋在冰上還是要夾吐司，或是放在牛奶裡加燕麥，甚至直接吃都美味」。（編輯：楊智傑）