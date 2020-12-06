意外撞頭卻狂流鼻水！一查是腦漿　醫：不知危險就走了

一般人如果不小心撞到頭部，如果沒有出現暈眩嘔吐的症狀，恐怕不會想到要就醫，不過近日就有一名網友分享自己撞到頭狂流鼻水的經驗，原本不甚在意的他，隔天看了醫生才知道，自己是「顴骨骨折」導致腦膜破裂，流出來的東西並非鼻涕而是腦漿，醫師更警告：「很多病人不知道這個很危險，所以都是直接走了」。

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，自己因為在狹小的工作環境意外撞到顴骨、後腦，「瞬間水像流鼻血那種感覺，從鼻孔流下來，一堆像痰一樣的東西流進喉嚨」，但因為沒有撞得很大力，他也沒有多加注意；隔天上班時，原PO在沒有感冒的情況下鼻水狂流止不住，所以只好下班後再就醫。

沒想到就診後，醫師告訴原PO他是因為顴骨骨折導致腦膜破裂，不斷流出來的「鼻水」其實是俗稱腦漿的「腦組織液」（腦脊液），有生命危險必須馬上住院，另外醫師警告，就醫時要掛神經外科，而撞擊頭部要3天後才有痛覺，「很多病人不知道這個很危險，所以都是直接走了」。

▲網友分享自己輕撞頭部卻腦膜破裂的經驗。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

這篇親身經驗的冷知識曝光後，不少網友也紛紛留言關心「你真的命大，這種骨折非常嚴重，感染風險也很高……好好休息吧」、「我姑姑就是這樣走的，兩天」、「真的要注意，錯過黃金時間開了三次腦的人飄過」、「還好你有去看醫生」、「真的不要逞強」。（編輯：楊智傑）