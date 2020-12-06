男推藥學系CP值最高！內行曝「2缺點」母湯：沒那麼輕鬆
男推藥學系CP值最高！內行曝「2缺點」母湯：沒那麼輕鬆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 16:32:30
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的，對此，就有網友認為，比起爆肝工作換取酬勞的醫生，「藥學系」根本是CP值最高的科系，工作內容單純又乾淨，下班打完卡就可以回家，起薪至少也有6、7萬，貼文一出也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，醫牙通常只有前1%的考生擠得進去，藥學系則相對比較好考，重點是工作內容較單純，只要負責把藥單上的藥物配給病人即可，很少會有超時工作的情形，「畢業後也不用爆肝值班或扛醫療糾紛，聽到起薪都有6、7萬元，去診所甚至破10萬元都不是空談」。原PO也提到，藥廠、醫院、診所、藥局，甚至大賣場或藥妝店都需要藥師，藥學系畢業出來幾乎不用怕失業，因為這行工作需求極大，而且不用動手術等勞神費力工作，這也讓他忍不住提問，「藥學系可以說是綜觀台灣所有科系中，CP值最高的了吧？」
許多網友看完卻認為，雖然起薪很高，但藥師的加薪幅度有限，「可是薪水很死，想多賺也不行，一張牌只能在一地」、「算是民間公務員系，給你一個穩定收入的未來」、「藥師執照CP值高這沒錯，但是是高在可以經營管理事業，例如藥局，甚至還有藥師僱醫師來開診所的」、「而且可以自己開藥局當老闆」。不過也有藥師哀怨指出，其實這行並非想像中這麼輕鬆，「如果是純受薪那其實不見得高，大醫院還可能很操勞，小診所藥師比較沒有臨床壓力，但是通常藥師負責收錢會得罪病患」、「我還聽過有藥師自願一人全包一家診所的，月薪也才剛破10萬，一週六天每天10小時喔」。（編輯：許智超）