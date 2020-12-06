「林口vs三峽」重劃新市鎮該選哪？兩派住戶全戰翻：屌虐
「林口vs三峽」重劃新市鎮該選哪？兩派住戶全戰翻：屌虐
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 15:49:19
買房是多數人一輩子的重要大事，最怕踩到雷。而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「林口和三峽的重劃區新市鎮到底哪個比較好？」沒想到卻讓兩派當地的住戶點出優缺點論戰，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「林口跟三峽PK的話誰會贏阿？」的文章表示，「林口跟三峽都有重劃區新市鎮，發展時間也蠻久的」，原PO更列出了4點考慮因素作比較，「交通部分，林口有捷運，不過到台北要很久，三峽無捷運正在蓋，兩個區域對外交通好像透過高速公路比較方便，但缺點就是上下班塞塞塞；住宅部分，兩邊都有新市鎮新房子；飲食文化，三峽有老街，林口有舊街也有OUTLET；氣候部分，林口是霧都，冬天來時東北季風吹吹吹，三峽在山裡，要說有霧嘛也是蠻多的」，因此這讓他困惑表示「這兩個地方PK的話，選哪邊會比較好呢？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派人馬紛紛戰翻，留言區蓋起高樓。有網友認為「三峽，天氣贏一半」、「三峽舒服很多」、「三峽指北大的話，海放林口」、「養老的話住三峽」、「三峽屌贏，光天氣就不知道贏多少了」，也有網友覺得「林口 宛如仙境」、「林口的規劃跟市容屌虐三峽」、「林口屌打好嗎？林口還有長庚，三峽恩主公大輸，而且三峽沒什麼百貨，國3跟國1也不能比，還近機場...」、「林口，綠地覆蓋率遠高於三峽」。不過有網友點出關鍵部分「三峽北大是休閒用，林口是工作用，且三峽發展已經飽和，林口現在還一堆人口遷進去」，事實上，林口位處大台北都會與桃園生活圈之居中位置區，近10年來，由於重劃區完善的開發，全區新穎的城市景觀，高綠覆率， 及各商場影城（威秀影城、國賓影城），三井outlets、環球購物中心、昕境廣場入住，大大提升居住吸引力，加上合宜的房價， 吸引各地居民大量移入，為近10年來，大台北地區人口移入前2名，為新北市最年輕的區域，並蟬聯7年，新北居民年平均所得第一名。（編輯：王柏文）