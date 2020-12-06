真的狂！驚見「閻王府」辦喜宴 網笑：最後一道孟婆湯
真的狂！驚見「閻王府」辦喜宴 網笑：最後一道孟婆湯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 17:05:18
年底到了，許多民眾抓住今年的尾巴，紛紛搶在好日子裡辦喜事，各大婚慶會館遇到週末總是人潮滿滿。就有網友分享親身經驗，在婚慶會館上看到「閻王府」在辦喜宴，超狂稱呼讓他笑翻。更有網友直呼「最後一道不就孟婆湯！」
有網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，分享了一張婚慶會館現場拍攝的照片，照片中可以看見同時有5場喜事舉行，而位於正中央的「閻王府」喜宴更是特別吸睛，讓原PO笑稱「這個喜宴有點狂！」笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「閻王娶妻，生人迴避」、「來頭不小，所以排在C位」、「牛頭馬面收禮金嗎」、「鐘馗主持，孟婆招待」、「閻王！這個收到請帖誰敢不去」、「最後一道不就孟婆湯」、「閻王府耶！吃喜宴還可遊18層地獄一回唷」。另也有網友好奇詢問，聯姻和喜宴有什麼不一樣，有人猜測「可能是訂婚跟結婚」，但有內行網友指出，「喜宴：單純結婚宴客；聯姻：兩家族或相關工作、企業結為親家」，兩者同樣都是辦喜事，但意義稍有不同。（編輯：倪浩軒）