外遇被抓包！渣男曝「2個都想要」超苦惱　全場一聽氣炸

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外遇被抓包！渣男曝「2個都想要」超苦惱　全場一聽氣炸

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-06 17:29:26

▲中國DNA親子鑑定師分享案例，一名男子喜獲2兒，給了妻子1300萬元，豈料當他得知2兒都非親生時，臉綠崩潰了。（示意圖/取自pixabay）
▲網友外遇被抓包，獲得老婆原諒竟又對人妻念念不忘。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
不少夫妻婚後感情失和，原因不外乎是家庭、小孩問題，或者是有「第三者」的介入。近日，就有男網友坦承外遇了小自己7歲的人妻，但他卻貪心地說不想要離婚，讓許多網友看了都忍不住怒罵「渣男」。
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原PO在《靠北老公2.0》表示，他就想要抱怨自己外遇了，對象還是比他小7歲剛離婚的人妻，雖然自己相當愛老婆、孩子，但是無法抵抗人妻的肉體及撒嬌，這讓原PO感到非常掙扎。
▲原PO不想放棄老婆或人妻，更不想當渣男，這想法讓網友全看傻了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO不想放棄老婆或人妻，更不想當渣男，這想法讓網友全看傻了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這件事情已經被老婆知道了，而對方也選擇原諒並給他時間處理，但原PO總是一再拖延，次次傷了老婆的心，他甚至還自私的說「難道沒有兩全其美的辦法嗎？我愛我太太，也要人妻的嬌嫩，我不想離婚，也不想放棄人妻，我不想當渣男」。
許多網友看到如此誇張的心態，都覺得原PO無藥可救，「你愛的不是老婆小孩，也不是小三，你愛的只有你自己」、「當你還是婚姻關係時外遇，本身就已經背叛這段婚姻了，已經是渣男了」、「帶你的小三一起去地底下談一場永恆的愛吧，就沒有選誰的煩惱了」、「你可以離婚，愛怎麼玩就怎麼玩，但請不要渣」、「渣的無藥可救」、「有夠自私」。（編輯：許智超）
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