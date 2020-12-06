外遇被抓包！渣男曝「2個都想要」超苦惱 全場一聽氣炸
外遇被抓包！渣男曝「2個都想要」超苦惱 全場一聽氣炸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 17:29:26
不少夫妻婚後感情失和，原因不外乎是家庭、小孩問題，或者是有「第三者」的介入。近日，就有男網友坦承外遇了小自己7歲的人妻，但他卻貪心地說不想要離婚，讓許多網友看了都忍不住怒罵「渣男」。
原PO在《靠北老公2.0》表示，他就想要抱怨自己外遇了，對象還是比他小7歲剛離婚的人妻，雖然自己相當愛老婆、孩子，但是無法抵抗人妻的肉體及撒嬌，這讓原PO感到非常掙扎。這件事情已經被老婆知道了，而對方也選擇原諒並給他時間處理，但原PO總是一再拖延，次次傷了老婆的心，他甚至還自私的說「難道沒有兩全其美的辦法嗎？我愛我太太，也要人妻的嬌嫩，我不想離婚，也不想放棄人妻，我不想當渣男」。許多網友看到如此誇張的心態，都覺得原PO無藥可救，「你愛的不是老婆小孩，也不是小三，你愛的只有你自己」、「當你還是婚姻關係時外遇，本身就已經背叛這段婚姻了，已經是渣男了」、「帶你的小三一起去地底下談一場永恆的愛吧，就沒有選誰的煩惱了」、「你可以離婚，愛怎麼玩就怎麼玩，但請不要渣」、「渣的無藥可救」、「有夠自私」。（編輯：許智超）