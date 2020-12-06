台股超旺為何還有人賠錢？內行曝「暗黑真相」：願賭服輸
台股超旺為何還有人賠錢？內行曝「暗黑真相」：願賭服輸
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-06 20:59:58
台股上周五（4）在科技股帶動、展望樂觀及充沛資金推升下，再度寫下紀錄，終場大漲155.35點，收在14132.44點，成交量2906億元，周線連五紅。台股紅通通，許多股民臉上都是笑呵呵。但就有網友表示，還是聽說有人賠錢，讓他不禁疑惑「現在大多頭時代，隨便買隨便賺」，怎麼還會有人賠錢？文章釣出許多內行人解釋，更有專業網友整理出賠錢的3大原因，直呼「願賭服輸」。
有網友在PTT發文表示，現在大多頭時代，隨便買隨便賺。讓他不禁疑惑，「為什麼還會有人賠錢呢？真心不懂啊…」文章引發熱議，就有內行網友整理出了3大原因：1.聽一些投顧老師推薦的小公司，尤其那種小股本，波動大的，很容易受一點消息就上沖下洗的公司。
2.堅持放空者。今年四月後繼續看空，越漲空越多，空到大盤到一萬四。
3.愛買一些投機股....這個就沒什麼好講了，願賭服輸。
該內行網友強調，就算沒在研究股市，定期扣款買0050／0056的小資族也都賺到笑嗨嗨了，「會賠錢的反而是花太多心力在小股的人」。對於那些在這波台股井噴期仍然賠錢的朋友，該網友也直言「要嘛別投資了，要嘛買0050就好。因為你不只是輸給大盤，你是輸給八成以上的人啊」。另外也有網友認為會賠錢的人就是因為一直在「停損」，「停損，然後再去套別的股票，然後再停損，無限循環...台股天天都在創新高，股票放著一定都會賺。沒事就停損，真的會一直賠錢」。還有網友則是認為，「這波就是輪轉超快速，一下漲就瘋狂漲，跌也瘋狂跌。第一根不追覺得炒作，第二根不敢追，第三根市場開始熱進場，隔天留下洗碗。能賺大錢的就是第一根勇敢進場的人」。（編輯：倪浩軒）