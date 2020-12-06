找警「借40元」遭拒！男怒罵：視民如糞　萬人留言狂砲轟

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無奈的原PO只好牽著小孩到警察局借錢，結果警察直接說「這不是他們的業務，應該找親友來幫忙」，雖然他解釋自己是住台北，並沒有親友住在台中，但警察還是再次拒絕，面對這種情況，原PO也忍不住心想「原來警察跟你我一樣，只是為了一份薪水勉強工作，不會比較熱心、有正義感」。
原PO最後花了400元整的車資往返，以及一個小時解決了這件事，同時他也質疑「借錢本來就不是警察的業務，但如果遇到老百姓錢包掉了，走投無路下只能求助警察局，警方敢說這不是他們的業務嗎？這種分局長或是主官管，應該可以廢了！警察再冷血也沒違反規定，但我受教了」。
原PO強調，愛是可以被傳遞的，但這次警察的態度徹底寒了百姓的心，同時也讓他見識到台中警察的冷血，他認為警察稱呼「人民保母」太諷刺，「視民如親」可改為「視民如糞」更為恰當，「再次感謝台中警察，讓我的人生閱歷多了幾分」。
許多網友看完卻紛紛力挺警察，「有手機，幹嘛不打給你老婆，好意思說警察不借你錢該死？」、「打個電話不就沒事了，根本是道德綁架吧」、「把同理心變成應該的時候，就是你有問題了」、「原來現在警察還要負責放款？」、「人民保母不是人民ATM欸，你是不是搞錯了什麼」、「警察雖然是人民保姆，但沒必要借40元給你」。（編輯：許智超）